Spazio al folklore, è tempo di Salmonata Umana la grande festa sul fiume Rabbi.

spazio al folklore 232 tempo di salmonata umana la grande festa sul fiume rabbi. Domenica 29 giugno a Premilcuore torna protagonista il folklore con l'appuntamento della Salmonata Umana, l'evento che trasforma una passeggiata nel fiume Rabbi in un'esperienza inedita e all'insegna dell'avventura. I partecipanti, come da tradizione, potranno immergersi nelle acque del fiume per vivere un momento di autentica convivialità , scoperta e divertimento, celebrando le radici e la voglia di stare insieme.

Domenica 29 giugno a Premilcuore torna protagonista il folklore con l'appuntamento della Salmonata Umana, l'evento che trasforma una passeggiata nel fiume Rabbi in un'esperienza inedita e all'insegna dell'avventura. I partecipanti, come da tradizione, potranno immergersi nelle acque del fiume per.

