Spaventoso incidente auto distrutta dopo lo schianto contro un tir

Fortunatamente le persone coinvolte hanno evitato conseguenze fatali, grazie anche all’intervento tempestivo dei soccorritori. Tuttavia, lo spettacolo lascia senza parole: un’auto completamente distrutta, frantumata dall’impatto contro un tir in una curva della ss 219. Un incidente che ci ricorda quanto sia importante mantenere massima attenzione alla guida: ogni secondo conta sulla strada.

Perugia, 24 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla ss 219 Pian D’Assino. È successo intorno alle 16:40 sulla ss 219 Pian D’Assino al km 35 + 580. Sono rimasti coinvolti un’auto e un tir. Gli occupanti della macchina sono stati portati dal 118 all’ospedale di Branca. Nell’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, l’auto è andata completamente distrutta. L’impatto, avvenuto in curva, è stato violentissimo. Fortunatamente le persone a bordo del veicolo sono rimaste coscienti. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti Anas e gli agenti della polizia locale per i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaventoso incidente, auto distrutta dopo lo schianto contro un tir

incidente - auto - spaventoso - distrutta

