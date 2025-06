Spariti 337mila palestinesi nel silenzio del mondo

crisi silenziosa e drammatica che chiede urgentemente attenzione. Quando dati ufficiali e studi accreditati come quelli di Harvard denunciano una realtà così sconvolgente, è nostro dovere ascoltare e agire. La perdita di 337.000 palestinesi rappresenta più di un numero: è una tragedia umanitaria che non può essere ignorata. È tempo di fare luce su questa emergenza nascosta.

Quando lo dice Harvard, non è un’opinione: è un fatto. Secondo l’ultimo studio pubblicato nel Dataverse dell’università americana, 377.000 palestinesi risultano “scomparsi” a Gaza. Non evacuati, non dispersi: scomparsi. Mancano all’appello. Il dato emerge da un’analisi incrociata tra le mappe dei cosiddetti “centri umanitari” e le stime aggiornate della popolazione. Prima della guerra: 2.227.000. Adesso: 1.850.000. Ne mancano 377.000. Una voragine demografica che non si spiega né con gli sfollati, né con i sopravvissuti. L’autore dello studio è Yaakov Garb, ricercatore israeliano e docente universitario, non un attivista radicale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

