Spari nella notte distrutta la vetrina di un bar | Magnago si sveglia nel terrore

Una notte che ha sconvolto Magnago: il fragore degli spari e la distruzione della vetrina del Punto Caffè hanno lasciato la comunità sotto shock. Tra paura e incertezza, i residenti si interrogano su cosa si nasconda dietro questo atto intimidatorio. Un episodio che richiede una pronta risposta delle autorità e un impegno collettivo per restituire serenità a un territorio messo alla prova. La vicenda continua a svilupparsi, ecco cosa sappiamo finora.

Magnago, 24 giugno 2025 – Una notte di paura e intimidazione quella vissuta a Magnago tra domenica e ieri. Colpi di arma da fuoco hanno infranto il silenzio e seminato il panico, i proiettili hanno colpito le vetrine del bar Punto Caffè, situato in via delle Alberine, proprio accanto al distributore di carburanti lungo la Strada provinciale 301, arteria fondamentale che collega la frazione di Bienate alla superstrada della Malpensa. Il gestore. A fare la scoperta all’alba è stato Roberto, gestore del bar insieme alla moglie. “Quando sono arrivato questa mattina ho trovato la vetrata completamente distrutta, i vetri sparsi ovunque – ha raccontato visibilmente scosso –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spari nella notte, distrutta la vetrina di un bar: Magnago si sveglia nel terrore

In questa notizia si parla di: magnago - notte - spari - distrutta

Spari nel Pontino, uomo gambizzato nella notte ricoverato in ospedale: scattano le indagini - Nella notte, un uomo è stato gambizzato nel Pontino, necessitando di ricovero in ospedale. Gli agenti della polizia di Stato di Fondi hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

Spari nella notte, distrutta la vetrina di un bar: Magnago si sveglia nel terrore; Cronaca Legnano: le notizie di oggi dalla città.

Spari nella notte, distrutta la vetrina di un bar: Magnago si sveglia nel terrore - Il gestore del Punto Caffè: “Fortunatamente il locale era chiuso e nessuno si trovava all’interno” ... Lo riporta ilgiorno.it

Spari nella notte a Magnago: preso di mira il bar del benzinaio in via Delle Alberine - Preoccupato e incredulo il lavoratore ha chiamato i carabinieri della Stazione locale ... Da legnanonews.com