Spari durante la partita di under 13 ferita una donna | Vicino a lei un'amica con un neonato

Una giornata di sport si trasforma in tragedia a Tivoli, alle porte di Roma, quando durante una partita di under 13 si sono uditi spari. Una donna è rimasta ferita e accanto a lei un’amica con un neonato, rischiando di essere coinvolti in una tragedia ben più grave. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza negli eventi pubblici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda.

Tragedia sfiorata a Tivoli, alle porte della capitale, dove nel corso di una partita di calciotto under 13 sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Ferita una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spari durante partita di calcio giovanile, ferita una donna: arrestato 57enne di San Severo - Momenti di paura e sgomento hanno sconvolto il centro sportivo di Tivoli, dove durante una partita giovanile una donna di 42 anni è stata ferita da un colpo di arma da fuoco.

