Sparare sul Mondiale per club fa figo Fatto sta che è interessante e in tv se lo guardano

Se la passione per il calcio internazionale cattura l’attenzione e accende i dibattiti, anche i momenti di crisi e scandalo come quelli di Tangentopoli trovano il loro spazio, spesso immersi tra ironia e sarcasmo. Beppe Grillo, allora comico, sapeva benissimo come usare l’umorismo per smorzare le tensioni, rendendo più leggeri i periodi più bui. E così, tra scandali e partite, si scopre che anche in tempi complicati, la voglia di intrattenere e informare non si ferma mai.

In piena Tangentopoli, con avvisi di garanzia che piovevano come oggi gli speciali su Garlasco, Beppe Grillo (che ai tempi era un comico e basta) fece una battuta che suonava più o meno così: “Ci è avanzato un avviso di garanzia, vabbè diamolo a Citaristi tanto lui manco se ne accorge”. Severino Citaristi era il tesoriere della Dc, in ogni avviso di garanzia compariva anche lui. Alla fine ne totalizzò 74. Wikipedia scrive anche che alla fine fu condannato a 16 anni di carcere. Ma lo scriviamo solo per completezza dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sparare sul Mondiale per club fa figo. Fatto sta che è interessante e in tv se lo guardano

In questa notizia si parla di: sparare - mondiale - club - figo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Sparare sul Mondiale per club fa figo. Fatto sta che è interessante e in tv se lo guardano.

Sparare sul Mondiale per club fa figo. Fatto sta che è interessante e in tv se lo guardano - Mondiale per club, gli ascolti tv sono buoni, anche delle partite senza italiane. Da ilnapolista.it

Mondiale per Club, Vaciago: "Ora fa figo snobbarlo. Globale e gratis...vi dice qualcosa?" - Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, nel corso del suo fondo oggi in edicola, ha parlato del Mondiale per Club che prenderà il via il prossimo giugno negli Stati Uniti: "Ora fa figo ... Scrive tuttomercatoweb.com