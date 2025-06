Spara dalla finestra e ferisce una spettatrice di una partita di calcio | arrestato

Una tranquilla domenica pomeriggio di sport si è trasformata in un incubo vicino Roma, quando un tifoso ha sparato dalla finestra durante una partita under 13, ferendo una spettatrice. La scena improvvisa e inquietante ha sconvolto tutti presenti, lasciando dietro di sé paura e incredulità. La polizia ha arrestato l’autore del gesto, che ora dovrà rispondere delle sue azioni. Una vicenda che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza negli spazi pubblici.

Una tranquilla domenica pomeriggio sportiva si è trasformata in un incubo alla periferia di Tivoli, vicino Roma, dove si è sfiorata la tragedia durante una partita di calcio a 8 della categoria under 13. Il fatto è avvenuto in un circolo sportivo, teatro improvvisato di una scena drammatica che ha lasciato attoniti genitori, giovani atleti e organizzatori. Leggi anche: Italia. Uomo armato in stazione: passeggeri con la pistola puntata in faccia Colpo di pistola durante la partita. Nel corso dell’incontro, una spettatrice di 42 anni, madre di uno dei piccoli calciatori, è stata improvvisamente colpita a un braccio da un proiettile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spara dalla finestra e ferisce una spettatrice di una partita di calcio: arrestato

In questa notizia si parla di: partita - calcio - spara - finestra

Spara dalla finestra e ferisce una spettatrice di una partita di calcio: arrestato il "cecchino" di Tivoli - Una tragica scena di follia si è consumata in provincia di Roma, quando un cecchino ha sparato dalla finestra ferendo una spettatrice durante una partita di calcio, mentre in casa del 56enne di Tivoli sono stati trovati un arsenale e un’arma puntata contro gli agenti.

Translate postSpara dalla finestra e ferisce una donna che assisteva a una partita di calcio: arrestato a Tivoli https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/24/news/tivoli_spara_da_finestra_donna_ferita_villa_adriana_calcio-424688253/?rss&ref=twhl… Vai su X

Omicidio suicidio all’ospedale di Angera, un uomo ha sparato a una paziente e poi si è ucciso Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di lunedì. Sul posto i carabinieri della compagnia di Gallarate che stanno ricostruendo l’accaduto https://www.varesenews.it/2 Vai su Facebook

Spara dalla finestra e ferisce una spettatrice di una partita di calcio: arrestato il cecchino di Tivoli; Uomo spara con la pistola da una finestra a Tivoli e ferisce una donna, poi punta l'arma contro i poliziotti; Spara dalla finestra e ferisce una donna che assisteva a una partita di calcio: arrestato a Tivoli.

Spara dalla finestra e ferisce una spettatrice di una partita di calcio: arrestato il "cecchino" di Tivoli - Tragedia sfiorata durante una partita di calcio a 8 della categoria under 13 in un circolo sportivo alla periferia di Tivoli, vicino Roma. msn.com scrive

Spara dalla finestra e colpisce una donna durante una partita di calcio, poi punta la pistola contro gli agenti: arrestato. In casa un arsenale - Paura nella serata di lunedì 23 giugno al centro sportivo Villa Adriana Calcio, in strada Rocca Bruna, a Tivoli. Come scrive msn.com