Spara dal balcone durante una partita under 13 ferita una donna sugli spalti a Tivoli Minaccia pure i poliziotti | che cosa gli hanno trovano in casa

Una sparatoria durante una partita di calcio under 13 a Tivoli ha causato ferite a una donna sugli spalti e tensioni con le forze dell'ordine. La vicenda si complica ulteriormente con le minacce rivolte dai protagonisti agli agenti e la scoperta di armi e oggetti sospetti nell’abitazione vicino al campo. Una vicenda che scuote la tranquillità di un tranquillo circolo sportivo, lasciando il pubblico e gli abitanti in preda alla paura.

Una donna è stata colpita da un proiettile al braccio durante una partita di calcio under 13 in un circolo sportivo di Tivoli, in provincia di Roma. Trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso, ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. La prognosi dei medici è di 30 giorni. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha fatto scattare le indagini. Gli agenti sono riusciti a individuare un villino situato nelle vicinanze del campo sportivo, da cui sarebbe partito il colpo. Nel giardino dell’abitazione, le forze dell’ordine hanno trovato un uomo di 56 anni originario di San Severo (Foggia), che hanno arrestato con le accuse di tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Open.online