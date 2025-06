Spaccio di cocaina condannato l’ex medico che faceva parte della banda

Un'ombra di illegalità si è sollevata a Bologna con la recente condanna di un ex medico coinvolto in un vasto traffico di cocaina. Il processo, conclusosi con undici condanne e pene fino a nove anni e quattro mesi, mette in luce le sfide della lotta alle reti di narcotraffico. La vicenda ribadisce l'importanza di vigilare e combattere ogni forma di criminalità organizzata, affinché la legalità possa prevalere sul malaffare.

Bologna, 24 giugno 2025 – Mega spaccio di cocaina: si è concluso questo mattina il processo che vedeva tra gli imputati anche un ex medico. Le condanne sono state undici, con rito in abbreviato, e pene che vanno da uno a nove anni e quattro mesi, cinque i patteggiamenti, il processo si è svolto davanti al giudice Letizio Magliaro. Conclusione dell 'inchiesta della Dda di Bologna, coordinata dal pm Roberto Ceron) e condotta dai carabinieri che, il 4 luglio 2024, smantellò un gruppo di spacciatori, in maggioranza albanesi. Il Gup ha in gran parte accolto le richieste della Procura, che aveva chiesto condanne fino a 10 anni per gli 11 imputati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, traffico e detenzione illeciti di droga e, in alcuni casi, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di cocaina, condannato l’ex medico che faceva parte della banda

