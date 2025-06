Spaccio col sistema ' Drive In' a Avola banda arrestata | così smerciava droga proveniente da Catania

A Avola, le forze dell'ordine hanno smantellato un'importante rete di spaccio, arrestando tre persone e sequestrando ingenti quantità di droga proveniente da Catania. Il sistema di vendita attraverso il drive-in ha reso questa organizzazione particolarmente pericolosa e difficile da decifrare. Questa operazione rappresenta un colpo significativo alla criminalità locale, dimostrando che la lotta contro lo spaccio è una priorità imprescindibile per la sicurezza della comunità.

Tre arresti ad Avola per spaccio di droga: smantellata un'organizzazione criminale attiva nel traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spaccio col sistema 'Drive In' a Avola, banda arrestata: così smerciava droga proveniente da Catania

