Spaccio alla Rotonda | 28enne beccato con la droga e arrestato

Una scena che scuote la tranquillità di Caserta: un giovane di 28 anni, ghanese, viene arrestato per aver tentato di spacciare droga proprio alla rotonda di San Nicola. La squadra volante, con prontezza e professionalità, ha sorpreso l’uomo mentre si nascondeva su una panchina, mettendo fine a un’attività illecita che mette a rischio la sicurezza della comunità. Questo episodio evidenzia l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.

Spaccio alla rotonda, beccato con la droga. Si tratta di un 28enne ghanese tratto in arresto dalla squadra volante della questura di Caserta per detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio. Il 28enne è stato sorpreso dai poliziotti su una panchina nei pressi della rotonda di San Nicola.

