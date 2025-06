Spaccio a Catania | arrestato un 35enne con droga nel borsello

A Catania, i controlli dei Carabinieri si intensificano per combattere il traffico di droga. Durante un'operazione a San Giovanni Galermo, un 35enne è stato arrestato con droga nel borsello, evidenziando l’efficacia delle strategie di contrasto. La lotta al narcotraffico resta una priorità per garantire sicurezza e legalità sul territorio. Continuate a seguirci per aggiornamenti sulle azioni delle forze dell’ordine contro la criminalità.

Intensificati i controlli dei Carabinieri per contrastare il traffico di stupefacenti. Continuano i servizi straordinari di controllo messi in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Arma etnea, con l'obiettivo di combattere il traffico e la vendita di droga sul territorio. Fermato un sospetto a San Giovanni Galermo. Nel corso di un'operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, è stato arrestato in flagranza un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il blitz è scattato in via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo, dove i militari avevano predisposto un appostamento discreto, sulla base di indagini in corso.

