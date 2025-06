Sotto l' Arcobaleno | spalti gremiti a San Rufo

Un’atmosfera vibrante di emozioni e sostegno, dove il cuore dei genitori si fonde con la passione per la crescita e il divertimento dei loro piccoli. I colori dell’arcobaleno si riflettono anche nei sorrisi e nelle grida di incoraggiamento che riempiono gli spalti, rendendo ogni momento indimenticabile. È qui che i sogni si avvicinano alla realtà, creando ricordi che resteranno impressi nel tempo...

Non c'è tifo più appassionato dei genitori per i loro bambini, e non c’è quindi da meravigliarsi se le grida di incoraggiamento e gli applausi dei familiari, sugli spalti gremiti del Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo in occasione dell'evento "Sotto l'Arcobaleno". 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Sotto l'Arcobaleno": spalti gremiti a San Rufo

