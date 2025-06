Sostegno a Nargi, è il solito scontro aperto tra Sinistra e Pd.

Nel cuore di Avellino infuria il dibattito politico intorno al sostegno a Nargi 232, con scontri accesi tra sinistra e Partito Democratico. La questione si fa sempre più intricata, tra accuse e posizioni divergenti, mentre il futuro della coalizione appare in bilico. Tutti i dettagli e i vari punti di vista vi aspettano in questa analisi approfondita.

Tempo di lettura: 7 minuti Volano pesanti accuse dal fronte della Sinistra cittadina per opporsi ad un eventuale appoggio del Partito Democratico al sindaco Laura Narg i per il Governo di Salute pubblica. E anche il M5S pare essere contrario. Riportiamo i vari punti di vista. SINISTRA ITALIANA: Il voto contrario del Consiglio Comunale di Avellino al rendiconto di bilancio 2024 ha certificato la fine della maggioranza Nargi-Festa con la quale la sindaca si era affermata nelle scorse elezioni amministrative. Questo epilogo giunge dopo un anno in cui si sono succedute tre Giunte, in cui la vita politica-amministrativa della città è stata pesantemente segnata da una parte dalla inadeguatezza di chi avrebbe dovuto amministrare Avellino, dall'altra dalla violenza istituzionale delle sortite dell'ex sindaco.