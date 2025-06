Sospetto caso di Dengue | al via i trattamenti notturni in zona via Sant’Agostino

In risposta a un sospetto caso di dengue a Modena, sono stati avviati trattamenti notturni di disinfestazione in via Sant’Agostino. La città si mobilita rapidamente per tutelare la salute dei cittadini, con interventi mirati e tempestivi. La prevenzione e la collaborazione di tutti diventano fondamentali per contenere questa emergenza sanitaria. I trattamenti di...

Si svolge, in via cautelativa, già nella notte di oggi, tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena. L’area dell’intervento si trova vicino a via Sant’Agostino. Per precisione i trattamenti di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sospetto caso di Dengue: al via i trattamenti notturni in zona via Sant’Agostino

In questa notizia si parla di: sospetto - caso - dengue - trattamenti

Sospetto caso di Dengue, trattamenti antizanzare a Modena Est - A Modena Est, si attuano tempestivi interventi di disinfestazione in seguito a un sospetto caso di dengue.

#PLinforma #5giugno #aggiornamento #dengue Non è dengue, Sospesi i trattamenti in zona viale Buon Pastore Il sospetto caso di #dengue segnalato a Modena in una zona vicino a viale Buon Pastore nella giornata di mercoledì 4 giugno è negativo; sono st Vai su X

? In seguito alla segnalazione pervenuta in giornata da parte dell’Azienda USL Toscana Centro su un sospetto caso di Dengue, domani, domenica 8 giugno, a partire dalle ore 7.00, dovrà essere effettuata la disinfestazione contro la zanzara tigre, sia su suo Vai su Facebook

Sospetto caso di Dengue: al via i trattamenti notturni in zona via Sant’Agostino; Caso sospetto di Dengue a Cascina: scattano le misure preventive e la disinfestazione; Brescia, sospetto caso dengue in pieno centro: rinviata di 24 ore la disinfestazione.

Modena, sospetto caso di Dengue: trattamenti in pieno centro - Si svolge, in via cautelativa, già nella notte di oggi, tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena. Secondo lapressa.it

NON È DENGUE, SOSPESI I TRATTAMENTI IN ZONA MUSICISTI - Il sospetto caso di dengue segnalato a Modena in una zona vicina a via Stradivari nella giornata di lunedì 9 giugno è negativo; sono stati pertanto interrotti i trattamenti straordinari di disinfestaz ... Da tvqui.it