Sorpresona Baldanzi | lascia la Roma ma vola in una big | Sarà l’arma in più per lo scudetto

Una sorprendente svolta scuote il calcio italiano: Baldanzi, il talento emergente, lascia la Roma per approdare in una big, pronto a diventare l'arma in più nella corsa allo scudetto. Dopo un percorso straordinario sotto Ranieri che ha salvato i giallorossi, ora il suo nuovo club punta a conquistare il massimo trofeo, con Baldanzi come protagonista. Il calciomercato non smette mai di sorprendere: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

Sorpresona Baldanzi: lascia la Roma ma vola in una big Sarà l'arma in più per lo scudetto"> Il trequartista è pronto a lasciare la Capitale per approdare in un club che lotta per lo scudetto. La Roma ha da diverso tempo oramai il nuovo allenatore. Miracoloso è stato percorso in Serie A di Claudio Ranieri. Ha risollevato le sorti, che sembravano nefaste a inizio della scorsa annata, dei giallorossi. E adesso Svilar e compagni hanno un nuovo condottiero. A prendere in mano il timone della squadra è stato Gian Piero Gasperini. Salutata l'Atalanta dopo un decennio di successi culminato con la vittoria della UEFA Europa League nel 2024, Gasperini ha deciso di sposare il progetto Roma.

