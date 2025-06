Sorpresi mentre scaricavano 228 chili di cocaina da un container | due arresti al porto di Gioia Tauro

Un'operazione impeccabile al Porto di Gioia Tauro ha smascherato un tentativo di traffico di droga di proporzioni enormi. Due arresti e 228 chili di cocaina sequestrati, per un valore di oltre 35 milioni di euro, testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il narcotraffico. Un episodio che mette in luce la sfida quotidiana per garantire la sicurezza e la legalità . Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Due persone sono state arrestate al Porto di Gioia Tauro mentre scaricavano sostanze stupefacenti da un cassone: la Guardia di Finanza ha trovato 228 chili di cocaina, per un valore di 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

