Sorpresa al vertice Nato la Spagna esentata dal 5% di Pil in armi

Comincerà con una cena di gala offerta dal re olandese Guglielmo-Alessandro il vertice della Nato nei Paesi Bassi. Il programma dell’incontro, che si svolge nella città dell’Aia, era stato notevolmente snellito nei giorni scorsi, verosimilmente per evitare il ripetersi della prematura dipartita di Donald Trump, come avvenuto nello scorso vertice del G7, un ricordo evidentemente ancora molto vivo. Le nodo sulle spese per la Difesa. Il vertice avrà un solo focus principale, l’aumento delle spese militari e per la Difesa. In particolare, l’obiettivo che gli Stati Uniti e il Segretario generale della Nato Mark Rutte si erano prefissati è quello del 5% del Pil, che ciascun Paese membro dovrebbe raggiungere entro il 2035. 🔗 Leggi su Panorama.it