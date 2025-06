Sophie Codegoni ancora senza protezione | Alessandro Basciano Senza Braccialetto Elettronico!

Alessandro Basciano torna in Italia senza il suo braccialetto elettronico: una notizia che lascia tutti a bocca aperta. La ragione? Surreale e inattesa: i dispositivi di sorveglianza sono letteralmente esauriti. Un episodio che fa riflettere sulla gestione delle misure di sicurezza in un contesto sempre più complesso. Ma cosa succederà ora? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta creando scalpore.

Alessandro Basciano è tornato in Italia, ma non indossa il braccialetto elettronico. Il motivo? Surreale. Tutti i dettagli del caso che fa scalpore. Braccialetto elettronico? Ancora niente per Alessandro Basciano. Ma stavolta non c'entrano nuovi colpi di scena in tribunale. Il motivo è ben più grottesco: i dispositivi di sorveglianza. sono finiti. Proprio così. Esauriti. La notizia arriva da AdnKronos: il dj ligure, da poco tornato dagli Stati Uniti, avrebbe dovuto indossarlo appena rientrato. Ordine del giudice. Vietato avvicinarsi a Sophie Codegoni, l'ex compagna e madre di sua figlia. Distanza minima: 500 metri.