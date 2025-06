Sono stravolto Addio Alvaro Vitali il dolore di Lino Banfi | quelle parole strazianti

La perdita di Alvaro Vitali ha scosso profondamente il mondo del cinema italiano. Con la sua comicità irriverente e il sorriso contagioso, Vitali ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria di tanti. Lino Banfi, suo amico e collega, ha espresso il dolore condiviso, sottolineando quanto questa perdita sia un duro colpo per tutti. Un ricordo che ci accompagnerà per sempre, celebrando una carriera leggendaria e un talento senza tempo.

“Sono stravolto da questa notizia repentina e inaspettata”, così Lino Banfi ha commentato all’Adnkronos la scomparsa di Alvaro Vitali, morto oggi a Roma all’età di 75 anni. Tra i volti più amati della commedia sexy all’italiana, Vitali aveva condiviso il set in diverse occasioni proprio con Banfi, formando una delle coppie comiche più popolari del cinema degli anni ’70 e ’80. Film come L’insegnante balla. con tutta la classe (1979) e La ripetente fa l’occhietto al preside (1980) sono solo alcuni dei titoli entrati nell’immaginario collettivo. “Alvaro aveva solo 75 anni, non era in un’età per morire, almeno secondo i parametri di oggi”, ha detto Banfi, visibilmente scosso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it