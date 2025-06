Sono quello che ha mandato all’inferno i tuoi colleghi | le telefonate del Mossad ai generali iraniani

Sono quello che ha mandato all'inferno i tuoi colleghi: una campagna di intimidazione orchestrata dal Mossad per destabilizzare il regime iraniano. Il Washington Post svela dettagli sconvolgenti su un’operazione segreta, in cui decine di generali e alti funzionari iraniani sono stati bersaglio di messaggi minacciosi. Ma cosa c’è dietro questa strategia e quali saranno le conseguenze di tali azioni? La verità potrebbe cambiare le sorti della regione.

“Sono quello che ha mandato all’inferno i tuoi colleghi”. Una vasta campagna intimidatoria per tentare di dividere e destabilizzare il regime iraniano. Il Washington Post ha svelato un’altra tattica usata dal Mossad nelle ore in cui veniva lanciata l’ operazione Rising Lion contro Teheran. Nel mirino degli agenti israeliani sono finiti almeno una ventina di generali e alti funzionari iraniani, ai quali è stato recapitato un messaggio che lasciava poco adito a dubbi: smettete si appoggiare il regime dell’ayatollah Ali Khamenei o morirete. La campagna è stata condotta da agenti in grado di parlare il persiano, la principale lingua dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono quello che ha mandato all’inferno i tuoi colleghi”: le telefonate del Mossad ai generali iraniani

In questa notizia si parla di: sono - mandato - inferno - tuoi

La telefonata del Mossad ai generali iraniani: «Sono quello che ha mandato all’inferno i suoi colleghi, hai 12 ore per salvarti» - Una telefonata misteriosa del Mossad ai generali iraniani ha scatenato un’azione senza precedenti, mettendo in crisi i vertici di Teheran.

Translate post«Ho appena mandato all’inferno i tuoi colleghi»: la telefonata di minacce del Mossad ai generali di Teheran - l'audio del Washington Post https://msn.com/it-it/notizie/mondo/ho-appena-mandato-all-inferno-i-tuoi-colleghi-la-telefonata-di-minacce- Vai su X

Israele, il Mossad ai generali iraniani: «Avete 12 ore per salvarvi. Sono quello che ha mandato all’inferno i; «Ho appena mandato all’inferno i tuoi colleghi»: la telefonata di minacce del Mossad ai generali di Teheran - l'audio del Washington Post; Hai 12 ore o ti mando all'inferno come i tuoi colleghi: la telefonata del Mossad.

“Sono quello che ha mandato all’inferno i tuoi colleghi”: le telefonate del Mossad ai generali iraniani - Alla fine l'Idf compie un "piccolo attacco simbolico" ad alcuni radar a Nord di ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Israele, il Mossad ai generali iraniani: «Avete 12 ore per salvarvi. Sono quello che ha mandato all’inferno i vostri colleghi». L'audio - «Sono quello che ha mandato all’inferno i tuoi colleghi, hai 12 ore per salvarti». Riporta msn.com