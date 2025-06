Sono quello che ha mandato all’inferno i suoi colleghi ha 12 ore per salvarsi la vita | l’audio della chiamata del Mossad al generale iraniano

Un audio inquietante, proveniente dal cuore di un attacco che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici, mette in luce la tensione crescente tra Israele e Iran. La voce metallica e minacciosa del Mossad al generale iraniano riaccende i timori di un conflitto imminente, lasciando tutti con il fiato sospeso. In un mondo dove le minacce silenziose sono le più pericolose, cosa potrebbe succedere se questa telefonata rappresentasse solo l’inizio?

Una voce metallica, precisa, che chiama da lontano ma sembra vicinissima. " Siamo più vicini a lei della vena che ha sul collo. Se lo metta in testa. Che Dio la protegga." È uno dei passaggi più inquietanti dell'audio in farsi diffuso dal Washington Post, che documenta una telefonata minatoria fatta da un presunto agente del Mossad a un generale iraniano a Teheran, nelle prime ore dell'attacco israeliano contro l'Iran del 13 giugno. L'audio rappresenta un documento eccezionale, che mette in luce con rara chiarezza il livello di penetrazione dell'intelligence israeliana nei gangli del potere militare della Repubblica islamica.

