Sono Anastasia e la bimba poco prima di morire La scoperta shock su quelle ultime ore

Una storia che ha sconvolto l’opinione pubblica, tra mistero e dolore. Anastasia Trofimova e la sua piccola sono state trovate in circostanze drammatiche, lasciando dietro di sé un’onda di domande senza risposta. Per quindici giorni, Francis Kaufmann è scomparso nel nulla, alimentando sospetti e inquietudine. La verità sulle ultime ore di Anastasia si fa strada, ma molte domande restano ancora senza risposta, aprendo uno squarcio su un caso che ha sconvolto tutti.

Per quindici giorni, Francis Kaufmann, 46enne californiano, ha vissuto a Villa Pamphili assieme ad Anastasia Trofimova, 28 anni, e alla figlia della donna, una bambina di cinque anni. Una convivenza precaria, finita in tragedia. Dal 4 giugno, giorno successivo all'ultima segnalazione di Anastasia, l'uomo ha spento il cellulare, facendo perdere ogni traccia digitale dei suoi movimenti. Il 3 giugno il trio è stato avvistato allo Starbucks di piazza San Silvestro, nel centro di Roma. Secondo alcune testimonianze, Kaufmann ha avuto una lite con un altro uomo, riportando una ferita alla nuca. Ha rifiutato il soccorso dei presenti e si è allontanato con Anastasia e la bambina.

