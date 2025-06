Sonia Bruganelli da Giulia Salemi | Mi stavi antipatica Con Paolo Bonolis ero infelice Angelo Madonia? Piace ai miei figli

Giulia Salemi, dopo aver lasciato alle spalle vecchi rancori e rivalità, dimostra ancora una volta quanto sia importante il dialogo e il rispetto reciproco. La sua recente intervista con Elisabetta Gregoraci nel podcast "Non lo faccio x moda" segna un passo deciso verso l’armonia, valorizzando i legami autentici. Un esempio di come il confronto possa diventare la chiave per superare incomprensioni e riscoprire nuove prospettive.

Giulia Salemi archivia rancori e vecchie rivalità. Dopo aver invitato Elisabetta Gregoraci nel suo podcast "Non lo faccio x moda" ? con cui aveva litigato al Grande. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sonia Bruganelli da Giulia Salemi: «Mi stavi antipatica. Con Paolo Bonolis ero infelice. Angelo Madonia? Piace ai miei figli»

In questa notizia si parla di: giulia - salemi - sonia - bruganelli

Giulia Salemi intervista Sonia Bruganelli: tra confessioni e rivelazioni - Giulia Salemi, con il suo charme e talento, continua a conquistare il pubblico attraverso il suo stimolante podcast.

Sonia Bruganelli da Giulia Salemi: «Mi stavi antipatica. Con Paolo Bonolis ero infelice. Angelo Madonia? Piace ai miei figli» https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/sonia-bruganelli-da-giulia-salemi-mi-stavi-antipatica-con-paolo-bonolis-ero-infelice-angelo- Vai su X

Sonia Bruganelli, la bordata a Giulia Salemi: c’entra ancora il “Grande Fratello" Vai su Facebook

Sonia Bruganelli: Con i figli sono più presente io di Paolo. Io e Selvaggia Lucarelli? Siamo uguali; Sonia Bruganelli conferma il sospetto di Giulia Salemi, le stava antipatica al Grande Fratello; Sonia Bruganelli lancia frecciate a Selvaggia Lucarelli e Paolo Bonolis: Coi figli sono più presente di lui.

Komplexa relationer i underhållningsvärlden: Bruganelli-Salemi-fallet - Nel mondo dello spettacolo, le dinamiche interpersonali possono influenzare in modo significativo le carriere e la percezione pubblica di un individuo. notizie.it scrive

Al podcast di Giulia Salemi ospite Sonia Bruganelli: «Mi stavi antipatica. Angelo Madonia? Piace ai miei figli» - Dopo aver invitato Elisabetta Gregoraci nel suo podcast "Non lo faccio x moda" — con cui aveva litigato al Grande ... Da ilmattino.it