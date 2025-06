Sondaggi politici gli ultimi dati sono una doccia gelata | chi è in difficoltà

Gli ultimi sondaggi politici di SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana, aggiornati al 24 giugno 2025, rivelano un quadro sorprendente e inquietante: le variazioni nei rapporti di forza tra i partiti sono sottili ma significative, e alcuni, come chi 232, si trovano in serie difficoltà. La stabilità del centrodestra, con Fratelli d’Italia in testa, contrasta le sfide che alcuni movimenti affrontano, facendo riflettere sul futuro della politica italiana. Ecco tutti i dettagli.

Tornano puntuali i sondaggi politici di SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana, aggiornati a martedì 24 giugno 2025. Il quadro politico mostra lievi ma significative variazioni nei rapporti di forza tra i partiti. Ecco tutti i dati aggiornati. Leggi anche: Legato e intrappolato per 16 ore in un pozzo, choc in Italia: il motivo folle Fratelli d’Italia guida e guadagna: il centrodestra resta saldo. Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, con un ulteriore incremento dello 0,2% che porta la formazione di Giorgia Meloni al 30,6%. Un risultato che consolida la leadership nel panorama politico nazionale e rafforza il ruolo centrale del partito nella coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sondaggi politici, gli ultimi dati sono una doccia gelata: chi è in difficoltà

