Sondaggi politici Fratelli d’Italia si avvicina al 31% mentre il Pd arretra | chi scende e chi sale

L'ultimo sondaggio Swg rivela un panorama politico in evoluzione: Fratelli d’Italia si avvicina al 31%, consolidando la sua posizione, mentre il Partito Democratico perde terreno scendendo al 23%. Lega e Forza Italia restano stabili, e il M5S mantiene le sue quote. Questi dati dipingono un quadro dinamico che potrebbe influenzare le prossime scelte degli elettori e le strategie dei partiti, aprendo nuove prospettive per il futuro della politica italiana.

