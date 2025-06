Some Might Sell | il Padova riflette sulla proposta americana intanto la B è al completo

Some Might Say, cantavano gli Oasis, e a Padova l’atmosfera è altrettanto intensa. Mentre i tifosi riflettono sulla proposta americana e la Serie B si presenta al completo, il cuore della città pulsa con tensione e speranza. In viale Nereo Rocco, tutto sembra immobile, ma dentro si susseguono micro movimenti che potrebbero cambiare le sorti del futuro. La quiete apparente cela una corsa contro il tempo, perché il destino biancoscudato si sta scrivendo proprio ora.

"Some Might Say", cantavano gli Oasis, e di questi tempi a Padova lo dicono in tanti. Qualcuno potrebbe dire che è tutto sotto controllo. Qualcuno potrebbe dire che si tratta solo di attesa. In viale Nereo Rocco è tutto cristallizzato. All'apparenza immobile, nella realtà tanti micro movimenti.

