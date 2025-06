Soccavo quattro incendi in una notte | indagini in corso

Nella tranquilla notte di Soccavo, un'ondata di incendi ha acceso l'allarme nel cuore del quartiere. Quattro cassonetti si sono trasformati in fiammeggianti scenari di emergenza, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Indagini in corso cercano di fare luce su questa serie di episodi inquietanti, mentre la comunità si stringe attorno alla speranza di una pronta soluzione. La verità emergerebbe presto, portando serenità a Soccavo.

