Sms ed email truffa | la Asl Brindisi invita i cittadini alla massima prudenza

truffe mirate a sottrarre dati personali e denaro. La ASL Brindisi invita tutti i cittadini a prestare massima attenzione, evitando di rispondere o cliccare su link sospetti. Ricordate: nessuna comunicazione ufficiale vi chiederà mai dati sensibili via SMS o email non verificati. La sicurezza dei vostri dati è una priorità: diffondete questo avviso e segnalate eventuali tentativi di frode alle autorità competenti.

La Asl Brindisi informa i cittadini che, in questi giorni, stanno circolando Sms ed email fraudolenti, apparentemente provenienti dall'azienda sanitaria, che invitano a contattare numeri telefonici sospetti o a cliccare su link esterni per presunte prenotazioni o servizi sanitari. Si tratta di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ¬© Brindisireport.it - Sms ed email truffa: la Asl Brindisi invita i cittadini alla massima prudenza

In questa notizia si parla di: email - brindisi - cittadini - truffa

Raccolta sangue nel municipio di Brindisi: consiglieri, assessori e cittadini fanno la loro parte - Oggi, il municipio di Brindisi si trasforma in un importante centro di solidarietà. Consiglieri comunali, assessori, dipendenti e cittadini hanno risposto all'appello per la donazione di sangue, partecipando attivamente all'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con l'Asl e l'Avis di Brindisi, dimostrando che insieme si può fare la differenza nella comunità.

Sms ed email truffa: la Asl Brindisi invita i cittadini alla massima prudenza; False e-mail della polizia su presunte indagini online: la nuova truffa; Corse illimitate sui bus per 2,35 euro per sei mesi: la truffa virale sui social.

"Nessun messaggio dall'Asl ai cittadini, attenzione alle truffe" - L'Azienda Usl Toscana nord ovest segnala l'episodio e invita a rivolgersi alle forze dell'ordine ... Da pisatoday.it

Allarme truffa: attenzione alle false email di convocazione dai Carabinieri! - Allarme della Polizia Postale: una nuova truffa via email usa falsi loghi dei Carabinieri per rubare dati personali agli utenti. Si legge su tech.everyeye.it