Slitta la Sugar Tax Assobibe | Bene estendere rinvio a un anno

La discussione sulla sugar tax si fa più intensa: il rinvio di un anno, proposto da Assobibe, suscita reazioni e riflessioni. I produttori sostengono che questa misura non porterà ai risultati sperati, evidenziando come spesso le tasse su prodotti zuccherati possano avere effetti controproducenti. Ma cosa ci aspetta nel prossimo futuro? E quali alternative potrebbero essere più efficaci per promuovere la salute pubblica senza penalizzare troppo l’industria.

La posizione dei produttori: "Ecco perché la tassa non funzionerà" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Slitta la Sugar Tax, Assobibe: “Bene, estendere rinvio a un anno”

In questa notizia si parla di: slitta - sugar - assobibe - bene

SUGAR TAX: BENE IL RINVIO, UN SEGNO DI GRANDE COERENZA DEL GOVERNO - Il rinvio della sugar tax rappresenta un segnale di grande coerenza da parte del governo, che dimostra attenzione alle esigenze del settore alimentare e delle imprese italiane.

Assobibe (Confindustria), bene rinvio, ma sugar tax va eliminata - Assobibe, l'associazione di Confindustria che raggruppa i produttori di bevande analcoliche in Italia plaude al rinvio della 'sugar tax', di cui chiede la "definitiva cancellazione". Si legge su ansa.it

Sugar tax, Assobibe: «Bene il rinvio, ma l’imposta va cancellata» - Tira un sospiro di sollievo Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe, l’Associazione delle bibite analcoliche di ... Riporta ilsole24ore.com