Slitta ancora l' apertura del nuovo ospedale | primi trasferimenti a ottobre

Le speranze di vedere finalmente operativo il nuovo ospedale di Pordenone sembrano ancora lontane. Dopo i recenti intoppi durante il collaudo, i trasferimenti sono stati ulteriormente rinviati, con i primi reparti previsti per la fine dell’estate. La situazione resta in continua evoluzione, alimentando incertezza tra cittadini e operatori sanitari. Resta da capire quali saranno gli sviluppi futuri e come si potrà garantire un servizio efficiente e tempestivo per la comunità.

Ancora nubi all'orizzonte per quanto riguarda il nuovo ospedale di Pordenone. I trasferimenti slittano ancora dopo gli ultimi problemi riscontrati durante le fasi di collaudo. I primi reparti saranno spostati alla fine dell'estate da quanto si apprende dal sopralluogo che si è tenuto nella.

Collaudi in ritardo per il nuovo ospedale: i trasferimenti slittano ancora - L'ospedale di Pordenone continua a far discutere, con i recenti ritardi nei collaudi degli impianti che complicano ulteriormente i trasferimenti.

