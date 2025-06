Sky Adventure un nuovo canale per gli appassionati di avventure estreme

Preparati a vivere emozioni senza confini con Sky Adventure, il nuovo canale dedicato alle avventure più estreme e adrenaliniche. Dal 1° luglio, su Sky e Sky Stream, scoprirai storie incredibili di corse, ingegneria e viaggi sorprendenti, pensate per chi cerca il brivido e l’avventura pura. Non perdere l’occasione di esplorare i confini dell’emozione—il viaggio verso l’ignoto inizia ora!

Non solo i due nuovi canali sportivi che vanno a sostituire Eurosport, in uscita dalla pay TV, ma anche Sky Adventure, che si accende il 1° luglio alle numerazioni 121 e 407 di Sky e 118 su Sky Stream e Sky Glass (sarà disponibile anche in streaming e su Now). Storie avvincenti e ricche di adrenalina, dal mondo delle corse ad alta velocità all'ingegneria estrema, da viaggi straordinari ai confini del mondo fino alle sfide più dure dell'umanità. Sky Adventure si addentra nel mondo dei lavori estremi, nelle storie inedite dei mondi sommersi e nelle frontiere dell'ingegneria all'avanguardia. Siamo molto felici di offrire ai nostri abbonati il nuovo canale Sky Adventure, ricco di storie mozzafiato e fuori dall'ordinario.

Dal 1° luglio, Sky Adventure porta in tv i mostri marini, Bear Grylls e le sorprendenti sfide di Lego Masters, offrendo un'esperienza unica per gli amanti del brivido.

