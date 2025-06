Siria | Papa profondamente addolorato per attacco a chiesa Damasco

Il mondo piange le vittime dell'attacco alla chiesa di Sant’Elia a Damasco, un atto di violenza che ha scosso profondamente anche il cuore del Papa. Leone XIV si è detto “profondamente addolorato” e ha inviato un messaggio di solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. In tempi così difficili, il suo gesto ricorda quanto sia importante unire le forze per promuovere pace e tolleranza. La speranza è che questa tragedia possa diventare un monito per tutti noi.

Città del Vaticano (Vaticano), 24 giu. (LaPresse) – Papa Leone XIV si è detto “profondamente addolorato” per “la perdita di vite e la distruzione causate dall’attacco alla chiesa greco-ortodossa di Sant’Elia a Damasco”. Prevost, che ha espresso il suo cordoglio con un telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, “esprime sentita solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Affidando le anime dei defunti all’amorevole misericordia del nostro Padre celeste”. Il Papa, si legge ancora nel testo, “prega anche per coloro che piangono le loro perdite, per la guarigione dei feriti e invoca i doni di consolazione, guarigione e pace dell’Onnipotente sulla nazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria: Papa, profondamente addolorato per attacco a chiesa Damasco

