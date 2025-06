Sirene nel nord d' Israele Idf missili iraniani in arrivo

Le sirene squillano nel nord di Israele, risvegliando un timore crescente tra i cittadini. Mentre l'esercito israeliano avverte dell’arrivo di missili iraniani, la tensione aumenta dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco. In un contesto così fragile, ogni istante diventa cruciale per garantire la sicurezza e la pace nella regione.

Le sirene risuonano nel nord di Israele mentre l'esercito avverte dell'arrivo di missili iraniani dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sirene nel nord d'Israele. Idf, missili iraniani in arrivo

In questa notizia si parla di: sirene - nord - israele - missili

Israele, risuonano le sirene a Gerusalemme per missili da Yemen - Le sirene d’allarme sono risuonate questa mattina a Gerusalemme per due missili lanciati dallo Yemen, intercettati dai sistemi di difesa israeliani.

Israele-Iran, ancora attacchi incrociati: Trump apre a Putin mediatore Nel pomeriggio sirene d’allarme per decine di missili lanciati dall’Iran sono risuonate in numerose zone d’Israele, nel nord del Golan e in Cisgiordania, mentre esplosioni sono state segnalat Vai su Facebook

’ : , Poco fa, le sirene sono state attivate in diverse aree del Paese a seguito del rilevamento di missili in arrivo. Lo ha comunicato il port Vai su X

Sirene nel nord d'Israele. Idf, missili iraniani in arrivo; Guerra Israele Iran, Casa Bianca: “Trump deciderà se intervenire entro 2 settimane”; Sirene in Israele per missili Iran, esplosioni a Tel Aviv.

Sirene nel nord d'Israele. Idf, missili iraniani in arrivo - Le sirene risuonano nel nord di Israele mentre l'esercito avverte dell'arrivo di missili iraniani dopo l'entrata in ... Da notizie.tiscali.it

Iran-Israele, la tregua di Trump: missili su Tel Aviv, esplosioni a Teheran - Mentre gli iraniani dicono che Israele non l'ha accettata L'articolo Iran- msn.com scrive