Sir Perugia arriva Marco Gaggini | La chiamata mi ha fatto volare

aggiunta alla mia carriera e sono entusiasta di poter portare la mia esperienza in un club così prestigioso. Perugia rappresenta una grande sfida e un’opportunità unica per crescere, sia come atleta che come persona. Sono pronto a dare il massimo e contribuire al successo della squadra, perché questa è una grande occasione di cui sono grato e determinato a sfruttare al meglio.

PERUGIA – Arriva ufficialmente la notizia divulgata ormai diverse settimane fa, si tratta di una conferma di quelle che avevamo anticipato alla Sir Susa Vim Perugia. A presidiare la seconda linea bianconera ci sarà anche un libero proveniente dalla superlega maschile, è Marco Gaggini a parlare: "La chiamata di Perugia, ad essere onesto, è stata una sorpresa. Mi ha fatto un po’ volare con i pensieri, con la testa. So che sarà una grossa opportunità per me per crescere sia personalmente che tecnicamente perché è piena di campioni sia come compagni di squadra sia come staff, e sono curioso di conoscerli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sir Perugia, arriva Marco Gaggini: "La chiamata mi ha fatto volare"

