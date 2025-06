Sinner serve la sua vendetta | lo ha fatto licenziare

Jannik Sinner, dopo una dura delusione a Halle, si prepara con determinazione per Wimbledon: un palcoscenico che potrebbe segnare il suo riscatto. La sua recente vittoria sulla vendetta, culminata nel licenziamento di chi aveva ostacolato il suo cammino, testimonia la forza e la resilienza di un talento in cerca di gloria. Ora, con rinnovata energia, Sinner si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua straordinaria carriera, dimostrando che il vero campione non si arrende mai.

Jannik Sinner è riuscito a prendersi la vendetta tanto attesa: il licenziamento è ormai ufficiale, c’entra anche il numero 1 al mondo. Jannik Sinner si è preso qualche giorno di riposo dopo la sconfitta patita al secondo turno del torneo di Halle per mano del kazako Aleksandr Bublik. Il numero 1 al mondo vuole recuperare tutte le energie fisiche e mentali per presentarsi nel miglior modo possibile a Wimbledon, certamente uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione. Il ko subito da Bublik ha spiazzato i tifosi: molto probabilmente Sinner non ha ancora pienamente smaltito la bruciante sconfitta subita da Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros e di sicuro non è nemmeno in ottima forma dopo i tre mesi di stop a causa della squalifica per la vicenda Clostebol. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner serve la sua vendetta: lo ha fatto licenziare

In questa notizia si parla di: sinner - vendetta - serve - fatto

La rimonta di Sinner, l’urlo del romano in partita: «Daje Paul che te c’ha fatto crede» – Il video - Nel cuore degli Internazionali d’Italia, la semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul ha regalato momenti di pura adrenalina.

Sul pubblico del #RolandGarros mi taccio e spero la vendetta arrivi direttamente sul campo. Daje tutta #Sinner Vai su X

Sinner vince ma il match è una bolgia: cos’ha fatto il suo avversario per innervosirlo Vai su Facebook

Wimbledon: Alcaraz per ripetersi, Sinner cerca vendetta: quando il sorteggio e i primi match?; ATP Halle, Vavassori e Bolelli ko in finale: la vendetta di Krawietz e Puetz. Dopo Sinner l’erba tedesca è ancora amara; Sinner a caccia del titolo ad Halle, Kyrgios fuori (campo) e silurato anche dalla Bbc: la vendetta è un piatto (di erba) servito freddo.

Sinner a caccia del titolo ad Halle, Kyrgios fuori (campo) e silurato anche dalla Bbc: la vendetta è un piatto (di erba) servito freddo - Mentre Kyrgios fa notizia per la sua assenza, l'attenzione del mondo del tennis si sposta rapidamente su Jannik Sinner, che si appresta a scendere in campo al torneo ATP 500 di Halle per il suo match ... Lo riporta informazione.it

Jannik Sinner, la spietata vendetta su Spike Lee dopo il tifo sfegatato per Carlos Alcaraz al Roland Garros - Jannik Sinner, la vendetta su Spike Lee dopo il tifo sfegatato per Carlos Alcaraz al Roland Garros è spietata: il regista ignorato dal numero 1 a fine match. Riporta sport.virgilio.it