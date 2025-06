Sinner è ovunque testimonial di ottomila pubblicità Ora pure l’orrida canzone con Bocelli Scanzi

Sinner, il talento che conquista le scene, è diventato ormai un'icona ovunque: dalle pubblicità alle collaborazioni sorprendenti. Tra diffusione e notorietà, l’attenzione si sposta sulla sua immagine, con critiche e apprezzamenti che si intrecciano. Ma cosa nasconde questa frenesia di esposizione? Scopriamo insieme il dietro le quinte di una popolarità che, se da un lato apre porte, dall’altro può rischiare di saturare l’interesse del pubblico.

Andrea Scanzi sul Fatto quotidiano prima difende Sinner dal tifo e dalle castronerie dei calciofili che ahinoi da un po’ di tempo si sono riversati sul tennis, poi si sofferma sulla bulimia pubblicitaria di Jannik che praticamente è testimonial di qualsiasi marca col risultato che “più si inflaziona e più sta sulle palle”. Ecco cosa scrive Andrea Scanzi per il Fatto quotidiano: Se Sinner ha un difetto, è questa bulimia odiosissima – non so se sua o di chi lo gestisce – che lo porta a fare il testimonial di ottomila pubblicità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner è ovunque, testimonial di ottomila pubblicità. Ora pure l’orrida canzone con Bocelli (Scanzi)

