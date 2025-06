Simbiosi tra foto e sculture.

un'immagine e un’opera, dando vita a un affascinante dialogo tra fotografia e scultura. Questa sinergia invita lo spettatore a scoprire nuove interpretazioni e a immergersi in un mondo di narrazioni intime e coinvolgenti, dove ogni storia diventa un frammento unico di creatività condivisa. Un’occasione imperdibile per esplorare il potere espressivo dell’arte contemporanea e lasciarsi catturare da storie che parlano direttamente al cuore.

’18 Piccole Storie’, a cura di Roberto Pagnani, è la mostra di Fabrizio Bonvicini e Marina Giannobi inaugurata sabato a Pallavicini22 Art Galley, in viale Pallavicini 22, a Ravenna. "Estremamente intrigante e interessante il connubio tra le fotografie della Giannobi e gli anellisculture di Bonvicini – dice Pagnani –. Gli artisti hanno avuto l’intelligente intuizione di affidare a diciotto persone la possibilità di creare storie personalizzando con la propria visione i “foto-anelli”. In questo lavoro si sono cimentate personalità diverse tra loro per natura e carattere; troviamo quindi pittori, musicisti, intellettuali, ognuno autore di un racconto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it