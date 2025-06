Silea tocca un utile da 6,5 milioni | smaltimento dei rifiuti sì ma anche energie rinnovabili

Silea, eccellenza lecchese nel settore dei rifiuti e delle energie rinnovabili, chiude un bilancio da record: un utile di 6,5 milioni di euro grazie a un valore della produzione di 75 milioni. La societĂ si conferma un pilastro economico e ambientale, puntando su innovazione e sostenibilitĂ . Un successo che testimonia come efficiente gestione e visione green possano generare risultati concreti e duraturi, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Valmadrera, 24 giugno 2025 – Spazzatura da 6 milioni e mezzo di euro. Bilancio in utile e conti in ordine a Silea, la Spa provinciale lecchese per la raccolta, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, ma anche per la produzione e la vendita di biometano. Ammonta a 75 milioni di euro il valore della produzione e a 6 milioni e mezzo l'utile registrato. Il risultato sale a 82,4 milioni di euro, includendo anche le performance della controllata Seruso di Verderio per il trattamento della frazione riciclabile, con una produzione di circa 8 milioni di euro, un utile di 475mila euro e circa 50mila tonnellate di rifiuti riciclabili lavorati.