Signora io… Fabio Fognini la tifosa scatenata in tribuna | si avvicina e parte lo show

sorriso, un gesto spontaneo e qualche battuta per trasformare il caldo asfissiante in un momento di pura allegria. La passione e l’ironia di questa tifosa italiana hanno regalato un ricordo indimenticabile a tutti i presenti, dimostrando come il calcio e il tennis siano anche fatti di emozioni condivise e spontaneità . Un episodio che resterà scolpito nei cuori di chi ha assistito a questa simpatica invasione di entusiasmo.

Durante una giornata resa quasi insopportabile dal sole cocente di Maiorca, una scena di ironico umorismo ha alleggerito per qualche minuto la tensione di un match valido per l’Atp 250. Protagonisti, da un lato, un Fabio Fognini sorridente ma in difficoltĂ sul campo; dall’altro, una spettatrice vivace e le sue due figlie, accorse con entusiasmo per sostenere l’amato campione italiano. Tra un colpo di rovescio e uno scambio serrato, è bastato un botta e risposta per trasformare un momento di gioco in uno spettacolo dentro lo spettacolo. Il match che ha visto opposti il tennista ligure e il tedesco Daniel Altmaier è stato combattuto ma si è chiuso con l’eliminazione dell’italiano al primo turno (6-3, 3-6, 6-3). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

