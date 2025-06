Siderpucci compie cent’anni Festa grande a Umbertide | Legame profondo con la città

Siderpucci compie 821 anni e festeggia con grande entusiasmo a Umbertide, rafforzando il suo legame profondo con la comunità locale. Questa storica azienda umbra, sinonimo di qualità e innovazione nel settore siderurgico, ha saputo attraversare un secolo di sfide mantenendo salda la passione, la tradizione e una visione imprenditoriale all’avanguardia. Un traguardo così importante testimonia la forza di un’impresa familiare che continua a guardare al futuro con determinazione.

Un secolo di storia. È quella di Siderpucci, notissima azienda in Umbria e non solo, per essere un punto di riferimento nel settore dei prodotti siderurgici, materiali per l’edilizia e l’arredo, che sabato scorso ha festeggiato ben 100 anni di attività vissuti tra passione, tradizione e visione imprenditoriale all’avanguardia. Un traguardo importantissimo che pochissime aziende possono vantare, all’insegna di una solidità familiare - quella dei Pucci - che ha intrecciato il proprio nome con la crescita della città di Umbertide. Fondata nel 1925 da Quintilio Pucci con il nome “Ferro Tubi Carboni Edilizia“, è stata la prima impresa a livello locale a fornire materiali da costruzione e per la siderurgia. 🔗 Leggi su Lanazione.it