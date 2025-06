Sicurezza stradale box mobili sui pali per indurre alla riduzione della velocità

entra nel cuore di Piacenza, portando innovativi box mobili sui pali come deterrente visivo contro l’eccesso di velocità. Attenta-mente! si propone di trasformare le strade urbane in ambienti più sicuri, coinvolgendo cittadini e automobilisti in un percorso condiviso di responsabilità. Un passo avanti verso una mobilità più consapevole, perché la sicurezza di tutti comincia dalla collaborazione e dall’attenzione quotidiana.

Nei prossimi giorni entra nel vivo a Piacenza la campagna di sicurezza stradale Attenta-mente! con la partenza della prima fase del progetto, completamente finalizzata a sensibilizzare e prevenire le infrazioni e ridurre drasticamente i comportamenti pericolosi sulle strade urbane. La campagna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Sicurezza stradale, box mobili sui pali per indurre alla riduzione della velocità

