Sicurezza stradale allarme ciclisti | più di 100 morti da inizio 2025

La tragica statistica delle vittime sulle strade italiane continua a crescere, con oltre 100 ciclisti morti solo nel primo semestre del 2025. Un allarme che richiede azioni immediate e concrete per migliorare la sicurezza di chi ogni giorno sceglie due ruote. È fondamentale sensibilizzare, adottare nuove misure e promuovere comportamenti responsabili per invertire questa drammatica tendenza e proteggere le vite che ogni anno si spezzano sulle nostre strade.

Continua anche nel 2025 la tragedia delle morti dei ciclisti sulle strade italiane. È ripartito anche per quest’anno l’Osservatorio ciclisti Asaps-Sapidata e i dati sono allarmanti: al 22 giugno risultano 103 ciclisti morti in incidenti stradali da inizio anno, dopo i 212 utenti a due ruote deceduti nel 2023 secondo i dati Istat e i 204 della stima preliminare Asaps per l’anno 2024. Le morti in questi primi sei mesi dell’anno riguardano 96 uomini e 7 donne: in nove hanno perso la vita solo nell’ultima settimana, e 49 vittime avevano più di 65 anni. Da notare, inoltre, che su 103 decessi, 10 sono stati provocati da pirati della strada, che sono fuggiti dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sicurezza stradale, allarme ciclisti: più di 100 morti da inizio 2025

