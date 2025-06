Sicurezza e viabilità il consigliere Barresi propone | Più pattuglie nella zona nord della città

La sicurezza e la viabilità sono temi cruciali per il benessere della nostra città. Il consigliere Andrea Barresi propone un’innovativa strategia di pattuglie nella zona nord, prevedendo un equilibrio tra presenza fissa e mobilità. Questa soluzione mira a contrastare la sosta selvaggia senza compromettere la capacità di intervento delle forze dell’ordine. È fondamentale trovare un punto di incontro tra sicurezza efficiente e risorse disponibili, affinché tutti possano vivere in un ambiente più sicuro e ordinato.

"Il posizionamento fisso di alcune pattuglie all'ingresso e all'uscita della zona del Faro, sebbene utile per contrastare la sosta selvaggia, limita la capacità di intervento del corpo di polizia, specialmente in un contesto di risorse umane sempre più esigue": Pensieri e parole di Andrea Barresi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sicurezza e viabilità, il consigliere Barresi propone: "Più pattuglie nella zona nord della città"

