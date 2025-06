Sicurezza e lotta al degrado Tante idee per il Pilastro

Tante idee per rafforzare il pilastro della nostra comunità: sicurezza, lotta al degrado e valorizzazione dello spazio pubblico. Dalle iniziative di qualificazione dei portici e del verde, alla creazione di nuovi servizi come la caserma dei carabinieri, fino alle celebrazioni che uniscono tradizione e futuro come la festa del 9 luglio. Un incontro ricco di spunti concreti per rendere il nostro quartiere più vivibile e sicuro, puntando sempre più in alto.

Sicurezza, lotta al degrado e vuoti commerciali. Ma anche qualificazione dello spazio pubblico, con un occhio di riguardo ai portici e alla cura del verde, sia pubblico sia privato, e senza dimenticare la nuova caserma dei carabinieri e la festa del prossimo 9 luglio nel parco di via Pirandello, a 59 anni esatti dall'inaugurazione dei primi alloggi nel rione. Sono i temi al centro dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi e che ha riunito allo stesso tavolo il comitato 'Insieme per un nuovo Pilastro', Confcommercio Ascom Bologna, Amministrazione comunale e Acer Bologna. Alla prospettiva di trasformare il Pilastro in una nuova centralità urbana, vivibile, sicura e animata, hanno portato il loro contributo, insieme alla presidente del comitato Barbara Scanni e ai suoi associati, Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna, Matilde Madrid, assessora comunale alla Sicurezza urbana integrata, Marco Bertuzzi, presidente Acer Bologna e Giovanni Trombetti, vicepresidente Federalberghi Bologna.

