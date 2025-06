Siap | L’imam tiktoker di Bologna va espulso

L’episodio dell’imam tiktoker di Bologna, Omar Mamdouh, al centro di accese polemiche per le sue posizioni rigorose, ha acceso un dibattito acceso sulla libertà di espressione e i valori costituzionali. Il Siap, sindacato della Polizia, chiede la sua espulsione, sostenendo che le sue prediche siano incompatibili con il nostro contesto democratico. La questione solleva interrogativi fondamentali sulla convivenza tra libertà religiosa e sicurezza pubblica.

Il Siap vuole l'espulsione di Omar Mamdouh, l'imam tiktoker di Bologna finito al centro delle polemiche per le sue posizioni rigorose, fin troppo per il segretario del Sindacato italiano appartenenti alla Polizia, che ritiene le sue prediche "incompatibili con i valori costituzionali" del nostro Paese.

