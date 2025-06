Sia Thuram che Frattesi out per Inter-River Plate! Rebus altri 2 – SM

Sia Thuram che Frattesi sono costretti a saltare l'attesissimo match tra Inter e River Plate, lasciando il tecnico Chivu senza due pedine fondamentali. Nonostante gli sforzi e i carichi di lavoro intensificati, il recupero si rivela più complicato del previsto. La sfida si infiamma ancora di più: chi prenderà il loro posto in campo e come influenzerà questa assenza le sorti della partita? Rimani con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e le strategie.

Sia Thuram che Frattesi non riusciranno ad essere a disposizione di Cristian Chivu per Inter-River Plate. Entrambi hanno aumentato i propri carichi di lavoro ma non ce la faranno lo stesso. Ancora più lunghi e indecifrabili i tempi di recupero di altri due giocatori. OUT – Per Inter-River Plate Chivu non potrà contare né su Marcus Thuram né su Davide Frattesi. Il francese, out per un affaticamento muscolare dalla vigilia del Monterrey, ha aumentato i carichi di lavoro con il gruppo ma non riuscirà comunque ad esserci per l’ultima partita del girone contro gli argentini. Per debuttare in questo Mondiale per Club dovrà quindi sperare in un passaggio del turno della Beneamata, a cui basta un solo punto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sia Thuram che Frattesi out per Inter-River Plate! Rebus altri 2 – SM

