Sia a Israele sia all’Iran conviene interrompere le ostilità ma l’aggressione si è trasformata in disfatta

Le recenti tensioni tra Israele e Iran hanno portato a una complessa situazione di stallo, in cui entrambe le parti possono trarre beneficio dall'interruzione delle ostilità. Sebbene il cessate il fuoco promosso da Trump rappresenti solo una tregua temporanea, le circostanze attuali rendono preferibile evitare un’escalation che potrebbe avere conseguenze disastrose. È essenziale valutare come questa pausa possa evolversi in una soluzione duratura o, al contrario, preludio a ulteriori conflitti.

di Cristian Palusci Alcune riflessioni sugli eventi delle ultime 24 ore. Il cessate il fuoco tra Iran e Israele promosso da Trump non è sicuramente una soluzione definitiva, ma una semplice tregua nel contesto di una lunga guerra. Tuttavia, le contingenze specifiche fanno sì che a entrambe le parti convenga interrompere le ostilità (per il momento). L’aggressione unilaterale di Israele del 13 giugno, con massicci attacchi aerei a sorpresa contro infrastrutture nucleari, basi militari e aree residenziali, ha degradato in misura significativa le difese aeree dell’ Iran occidentale, consentendo così le penetrazioni degli F35 israeliani nello spazio aereo iraniano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sia a Israele sia all’Iran conviene interrompere le ostilità, ma l’aggressione si è trasformata in disfatta

In questa notizia si parla di: israele - iran - interrompere - ostilità

Israele ha attaccato l’Iran: inizio delle ostilità e reazioni globali - La tensione tra Israele e Iran ha raggiunto un nuovo apice, con un attacco preventivo israeliano che ha sconvolto la regione.

#Israele #Iran Attacchi aerei intensi nei pressi dell'aeroporto di #Ahwaz, nel sud dell'Iran . Le montagne circostanti sono siti di lancio per missili balistici. https://t.me/LionUdler/83848 Vai su Facebook

Sia a Israele sia all’Iran conviene interrompere le ostilità, ma l’aggressione si è trasformata…; Il fragile cessate il fuoco. Trump: Violato da entrambe le parti, Netanyahu riporti a casa piloti! - Israele-Iran, fiato sospeso dopo l'annuncio a sorpresa della tregua (Video); Israele, ex ambasciatore Usa critica l’accordo sul cessate il fuoco: “È confuso”.