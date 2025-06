Si vis pacem para bellum Cos’ha voluto dire Meloni in Senato

"Si vis pacem, para bellum" — Se vuoi la pace, prepara la guerra. Questa massima, spesso citata in contesti di conflitto, è stata interpretata da Meloni in Senato come un richiamo alla necessità di essere pronti a difendersi per mantenere la pace. In un momento di particolare tensione nel Medio Oriente, le sue parole riflettono una visione strategica che invita alla preparazione come strumento di stabilità. La premier ha concluso il suo discorso con un messaggio di speranza e determinazione.

Roma, 24 giugno 2025 – "Lo scenario di stamane andava nella direzione che auspicavamo, ora si è nuovamente complicata la situazione”. Anche in Senato Giorgia Meloni dedica gran parte del suo discorso in Senato alla guerra in Medio Oriente. Dopo l’annuncio della tregua tra Israele e Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump, stamani ci sono stati attacchi dall’una e dall’altra parte. La premier italiana resta “fiduciosa” su una cessazione delle ostilità. “A violare la tregua è stato l’Iran”, sostiene Meloni, ma poi Teheran “ha confermato la volontà del cessate il fuoco”. Una “divisione nello scenario iraniano di cui tener conto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Si vis pacem para bellum”. Cos’ha voluto dire Meloni in Senato

