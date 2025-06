Si tuffano col mare grosso poi il panico | bloccati su un scoglio a largo di Bari L’allarme degli amici | come li hanno salvati – Il video

Un pomeriggio di avventura si è trasformato in un’angosciosa prova di coraggio e prontezza. Due giovani, intrappolati su uno scoglio davanti a Torre a Mare, hanno rischiato di essere travolti dalle onde impetuose del mare grosso. La scena, drammatica e piena di tensione, ci ricorda quanto sia fondamentale il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Ma come sono stati salvati? Scopriamolo insieme.

È dovuta intervenire la Guardia costiera per salvare due ragazzi di 17 e 19 anni, rimasti intrappolati su un scoglio davanti a una spiaggia di Torre a Mare, quartiere a Sud di Bari. Circondati dal mare grosso per il forte maestrale, i due sono rimasti aggrappati allo scoglio, bloccati dalla paura. La vicenda è avvenuta lo scorso sabato. Nelle immagini diffuse dalla Guardia costiera, si vedono i ragazzi bloccati sullo scoglio in balia alle onde e in seguito l’intervento del rescue swimmer, soccorritore marittimo specializzato, che con l’ausilio di un salvagente li trae in salvo uno alla volta. L’intervento dei militari della Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Open.online